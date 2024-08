Meteo Siderno, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Siderno per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno verificare deboli piogge. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +23,9°C e i +30,9°C.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 12,7km/h, con raffiche fino a 14,5km/h.

Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 12%. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a +30,9°C nel corso della mattinata. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 15,3km/h.

Nel pomeriggio, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa tra il 5% e il 9%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,9°C, con venti che potranno raggiungere i 20,4km/h provenienti da Ovest.

In serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 46%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +24,6°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità minore rispetto al pomeriggio, con raffiche fino a 18,3km/h da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siderno indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con possibili piogge leggere e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +25.2° perc. +25.8° 0.12 mm 12.7 NO max 14.5 Maestrale 76 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +23.8° perc. +24.4° 0.15 mm 11.8 NNO max 15.8 Maestrale 81 % 1007 hPa 6 poche nuvole +25.2° perc. +25.8° prob. 80 % 10.9 NO max 13.9 Maestrale 76 % 1008 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +31.8° prob. 47 % 8.4 ONO max 15.3 Maestrale 56 % 1009 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +32.7° prob. 47 % 12.5 O max 19.1 Ponente 51 % 1008 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +31.2° prob. 43 % 16.1 NO max 23.4 Maestrale 51 % 1008 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 59 % 15.8 NO max 21 Maestrale 68 % 1009 hPa 21 poche nuvole +24° perc. +24.5° prob. 3 % 14.9 NO max 18 Maestrale 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:39

