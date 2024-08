Meteo Verbania, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verbania indicano poche nuvole durante la notte di lunedì, con temperature intorno ai +22,8°C. Martedì, ci sarà pioggia leggera durante la notte, con temperature attorno ai +21,5°C. Mercoledì, si prevede pioggia leggera anche durante la notte, con temperature intorno ai +20,3°C. Giovedì, la notte sarà caratterizzata da pioggia leggera con temperature attorno ai +19,9°C. Si consiglia di monitorare l’evolversi delle condizioni atmosferiche per pianificare le attività all’aperto.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Verbania ci saranno poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 8,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà all’86% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 87%, con temperature che saliranno fino a +29,1°C, percepite come +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,4km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 61%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la copertura nuvolosa sarà del 41% con temperature che raggiungeranno i +34,1°C (percepiti come +35,1°C). Il vento sarà a 7,7km/h proveniente da Sud, con raffiche leggere fino a 7,3km/h. L’umidità si attesterà al 38%.

Sera: In serata si prevede una copertura nuvolosa del 27% con possibilità di pioggia leggera. Le temperature saranno intorno ai +24,6°C (percepiti come +26,2°C). Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 7,3km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 69%.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Verbania ci sarà pioggia leggera con una copertura del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 10,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,4km/h. L’umidità sarà all’80% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 94%, con temperature che saliranno fino a +21,3°C, percepite come +21,6°C. Il vento sarà a 10,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’80%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la copertura nuvolosa sarà dell’55% con temperature che raggiungeranno i +34°C (percepiti come +34,9°C). Il vento sarà a 7,5km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 38%.

Sera: In serata si prevede una copertura nuvolosa del 27% con possibilità di pioggia leggera. Le temperature saranno intorno ai +24,6°C (percepiti come +24,9°C). Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 7,1km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 71%.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Verbania ci sarà pioggia leggera con una copertura del 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,3°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,9km/h. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 10%, con temperature che saliranno fino a +28,1°C, percepite come +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 57%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la copertura nuvolosa sarà del 19% con temperature che raggiungeranno i +32,8°C (percepiti come +33,1°C). Il vento sarà a 6,1km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà al 38%.

Sera: In serata si prevede una copertura nuvolosa del 36% con possibilità di pioggia leggera. Le temperature saranno intorno ai +22,4°C (percepiti come +22,9°C). Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 9,9km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà all’84%.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Verbania ci sarà pioggia leggera con una copertura del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento soffierà a 10,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,9km/h. L’umidità sarà all’88% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 10%, con temperature che saliranno fino a +28,2°C, percepite come +29°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 53%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la copertura nuvolosa sarà del 12% con temperature che raggiungeranno i +30,6°C (percepiti come +31,2°C). Il vento sarà a 1,8km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 45%.

Sera: In serata si prevede una copertura nuvolosa del 22% con possibilità di pioggia leggera. Le temperature saranno intorno ai +21,3°C (percepiti come +21,7°C). Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 10,3km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà all’86%.

In base alle previsioni meteo per Verbania, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.