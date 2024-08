Il Milan rivoluziona il calcio femminile con una nuova policy per le atlete in gravidanza

MeteoWeb

Il Milan ha lanciato una nuova e innovativa policy per garantire il benessere delle sue atlete durante e dopo la gravidanza. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella tutela dei diritti delle giocatrici e si posiziona come la prima tra i top club del calcio europeo a offrire un programma di protezione così esteso.

La nuova politica prevede il rinnovo automatico del contratto per le atlete nel caso in cui la scadenza coincida con la stagione in cui è iniziata la gravidanza. Questo rinnovo automatico è accompagnato da un supporto completo per la cura dei figli durante le ore in cui l’atleta è impegnata nelle attività sportive. Inoltre, il club offrirà assistenza per le spese di viaggio, inclusi voli e alloggi, per i figli e un accompagnatore, qualora necessario.

Le novità del Milan per le atlete in gravidanza

In una nota ufficiale, il Milan sottolinea che l’iniziativa “mira a supportare le calciatrici e le professioniste degli staff tecnici rossoneri nel proprio percorso di vita, non soltanto professionale, creando un ambiente favorevole per prendere importanti decisioni personali.” Questo programma consente alle atlete di conciliare le loro carriere calcistiche con la vita familiare senza dover scegliere tra le due.

Con questa misura, il Milan non solo riafferma il suo impegno per l’uguaglianza e il supporto alle atlete, ma si distingue come un pioniere nella creazione di un ambiente professionale che valorizza e sostiene le calciatrici durante tutte le fasi della loro vita.

