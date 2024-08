Misterioso boato sconvolge Perth: residenti in allarme, nessun terremoto registrato

MeteoWeb

Un forte “botto” ha scosso le case e fatto tremare le finestre nella periferia meridionale di Perth nella mattinata di mercoledì, gettando i residenti in uno stato di confusione e preoccupazione. Nonostante il suono inquietante e le vibrazioni percepite in diverse zone, le autorità hanno confermato che non è stato registrato alcun terremoto, lasciando aperto il mistero su cosa possa aver causato il fenomeno.

Il “boom massiccio” a Perth

Il forte rumore è stato udito intorno alle 11:20 del mattino, e poco dopo, i cittadini hanno preso d’assalto le pagine Facebook delle comunità locali per cercare risposte. Su Perth Weather Live, un post che discuteva l’accaduto ha raccolto quasi 2.000 commenti entro mezzogiorno, con utenti che condividevano le proprie esperienze e cercavano di decifrare la causa di quello che molti hanno descritto come un “boom massiccio”.

Una residente di Meadow Springs, Mandurah, ha raccontato: “Sembrava un tuono, ma le finestre tremavano e il tetto del patio rimbombava e faceva un rumore così forte che pensavo stesse per cadere. Il mio cane è saltato in piedi per la paura più totale! Anche io sono saltato in piedi e sono corso sul prato. È stato strano!!“. Questa testimonianza riflette lo stato di panico e sorpresa che ha colto molte persone nella zona.

Un’altra persona, situata a Brookdale, ha riferito: “Entrambi i miei cani sono impazziti abbaiando al cielo, tutta la mia casa ha tremato/sbattuto e sembrava come se qualcosa di grosso fosse atterrato sul mio tetto, ma lo sentivo anche nel terreno“. Queste parole evidenziano la forza con cui il suono e le vibrazioni si sono propagate, facendo temere a molti che potesse trattarsi di un evento di natura sismica o di un boom sonico causato da un aereo militare.

Le teorie tra i residenti spaziano dall’attività sismica a un possibile boom sonico, magari dovuto a esercitazioni militari che coinvolgono jet veloci. Tuttavia, fino a che non verranno fornite spiegazioni ufficiali, il “botto” rimarrà un mistero che ha lasciato molti con più domande che risposte.

Mentre le indagini continuano, la comunità di Perth resta in attesa di capire cosa abbia provocato quel suono potente e inquietante, sperando di trovare presto una spiegazione che possa tranquillizzare i residenti.

