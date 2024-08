Monsoni devastanti in Asia meridionale: il bilancio delle vittime sale a 599

MeteoWeb

La stagione dei monsoni in India ha avuto un impatto devastante, con il bilancio delle vittime che ha raggiunto quota 250 morti. Il maltempo non ha risparmiato neppure i paesi limitrofi: in Nepal, i decessi sono saliti a 171, mentre in Pakistan si contano 178 vittime, per un totale di 599. Questi eventi tragici sono diventati purtroppo una triste consuetudine durante la stagione dei monsoni, che va da giugno a settembre.

La stagione dei monsoni in India

Tuttavia, gli esperti avvertono che il cambiamento climatico sta intensificando la frequenza e la gravità di tali disastri. Le condizioni meteorologiche estreme, come forti piogge e inondazioni, sono sempre più comuni e i loro effetti sempre più devastanti. Questo scenario allarmante è confermato da recenti analisi, che mettono in luce come le modifiche nei pattern climatici globali stiano influenzando negativamente le stagioni dei monsoni e aumentando il rischio di catastrofi naturali.

