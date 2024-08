Monsoni in India, inondazioni nel Rajasthan: 5 pellegrini travolti dall’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Il monsone ha nuovamente guadagnato slancio nel Rajasthan, stato nel nord dell’India. Almeno 5 pellegrini sono stati spazzati via dopo essere stati travolti da inondazioni improvvise al tempio Sundha Mata. È stata avviata un’operazione di ricerca per salvare i pellegrini dispersi: quattro persone sono state tratte in salvo mentre una donna è stata trovata morta. Come si vede dalle immagini a corredo dell’articolo, un flusso di acqua fangosa ad altissima velocità ha innescato una situazione di pericolo all’interno dei locali del tempio in mezzo a un forte e continuo acquazzone.

Le forti piogge hanno ingrossato i corsi dell’acqua della zona e le strade si sono trasformate in fiumi in piena. Inondazioni hanno colpito anche le aree circostanti il ​​tempio Sundha Mata.

Ieri, forti piogge si sono verificate in luoghi isolati nei distretti dello stato di Jaipur, Dholpur, Udaipur, Rajsamand, Chittaurgarh, Kota, Jhalawar e Pali, mentre piogge molto forti sono state registrate in luoghi isolati nei distretti di Banswara e Sirohi. Durante questo periodo, sono state registrate precipitazioni massime di 131mm a Bhungra (Bhilwara) e 75mm a Marwar Junction (Pali), nel Rajasthan occidentale.

