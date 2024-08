Montagna: 87enne muore dopo malore in e-bike in Abruzzo

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Chietino. Un uomo di 87 anni è morto dopo aver avuto un malore lungo un sentiero a Palena, che stava percorrendo in e-bike. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo e l’elisoccorso ma nonostante le manovre di rianimazione l’uomo, toscano, è deceduto.

Il Soccorso Alpino, sempre in mattinata, è stato impegnato in un altro intervento al Rifugio Franchetti per un uomo colto da infarto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Teramo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.