Montagna: esce per un’escursione, si accascia su sentiero e muore

MeteoWeb

Tragedia a Passo Pramollo: un uomo è morto durante un’escursione in montagna mentre si dedicava a fotografie notturne. Percorrendo un tratto di cammino in ripida salita sulla via del ritorno, si è accasciato al suolo. L’uomo era in compagnia di un minorenne, che ha dato l’allarme. Nonostante l’intervento di Soccorso alpino, Guardia di finanza e l’elisoccorso regionale, non c’è stato nulla da fare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.