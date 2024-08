Fuoristrada precipita da sentiero a Scanno, un morto e un ferito

MeteoWeb

Un incidente stradale è avvenuto nella notte su un sentiero di montagna vicino al lago di Scanno, in Abruzzo: il bilancio è di un morto e un ferito. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per il recupero di una coppia di ragazzi romani a seguito del ribaltamento del loro fuoristrada in località Frattura, nei pressi del Lago di Scanno. Una volta giunto sul posto il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente, mentre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo hanno accompagnato a valle la compagna in evidente stato di shock. La salma dell’uomo, una volta giunta l’autorizzazione alla rimozione da parte del magistrato, è stata portata a valle con mezzi fuoristrada del Soccorso Alpino.

