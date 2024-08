Maltempo: il Soccorso Alpino recupera 12 escursionisti sul Civetta, 3 in ipotermia

MeteoWeb

Nella serata di ieri la Centrale del 118 di Pieve di Cadore è stata chiamata da 4 escursionisti che stavano scendendo la via normale del Civetta, a circa 2.500 metri di quota, quando erano stati colti dal temporale che aveva dato origine a cascate d’acqua lungo il tragitto e non si sentivano più in grado di proseguire. Fissato il campo base a Palafavera, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è avvicinato alla parete sotto la pioggia eha individuato le due coppie e uno alla volta ha issato a bordo con un verricello di 20 metri gli escursionisti per poi lasciarli a Palafavera. Mentre si svolgevano le operazioni di recupero dei quattro, l’equipaggio aveva notato più in alto un altro nutrito gruppo di persone, che però non avevano fatto alcun segnale di richiamo, né manifestato di aver bisogno di aiuto. Poco più tardi però il Soccorso alpino della Val di Zoldo è stato contattato da diverse persone che avevano visto alcune segnalazioni luminose dalla normale e la stessa Centrale operativa ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte proprio di quello stesso gruppo di 8 persone, di cui 3 lamentavano principi di ipotermia. Poiché l’elicottero Falco 1 non poteva ormai più alzarsi in volo, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di Trento Emergenza, che in 2 rotazioni ha imbarcato gli 8 escursionisti polacchi, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, e li ha riportati a valle, dove li attendeva una squadra di soccorritori.

