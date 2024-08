Morto a 97 anni il premio Nobel per la fisica Li Zhengdao

MeteoWeb

Li Zhengdao, allievo di Enrico Fermi, primo cinese a ricevere il premio Nobel per la fisica, è morto a 97 anni. Nato a Shanghai e originario di Suzhou, studiò fisica in Cina prima di conseguire il dottorato all’università di Chicago nel 1950. Entrò a far parte del corpo docente della Columbia University nel 1956 e divenne professore all’Institute for Advanced Study di Princeton nel 1960. Dal 1964 è stato “Enrico Fermi Professor” alla Columbia University, dove divenne ordinario nel 1984.

Li è stato accademico straniero dell’Accademia dei Lincei. Dalla fine degli anni ’40 all’inizio degli anni ’70, ha ottenuto importanti risultati nelle ricerche sulle interazioni deboli, introducendo concetti fondamentali come il “modello di Lee” e il “teorema KLN”. La sua scoperta della non conservazione della parità nelle interazioni deboli nel 1956, realizzata con Yang Zhenning, gli valse il Nobel nel 1957.

