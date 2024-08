Emergenza mpox: l’Oms avvia il processo di autorizzazione per vaccini

MeteoWeb

Il 7 agosto 2024, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato un’iniziativa cruciale per la gestione della crisi sanitaria globale che sta coinvolgendo diversi paesi: l’avvio del processo di autorizzazione per l’uso di emergenza (EUL) dei vaccini contro l’mpox. Questo annuncio rappresenta una risposta urgente alla crescente preoccupazione riguardo alla diffusione di un ceppo virale di mpox particolarmente aggressivo e in espansione, con focus specifico sulla Repubblica Democratica del Congo (RDC) e sui territori circostanti.

L’epidemia di mpox

L’epidemia di mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie, ha suscitato allerta internazionale in seguito a un’esplosione di casi nella Repubblica Democratica del Congo. L’infezione, che era stata relativamente contenuta in passato, ha mostrato segni di escalation preoccupante a partire dal settembre 2023, quando è emerso un nuovo ceppo virale. Questo ceppo ha superato i confini nazionali, estendendosi a nuove aree e generando una risposta globale che mette in luce la necessità di azioni rapide e coordinate.

La RDC è al centro di questa crisi, con un aumento esponenziale dei casi che ha messo sotto pressione il sistema sanitario locale e ha sollevato preoccupazioni per la diffusione del virus in altre regioni e potenzialmente a livello globale. Il nuovo ceppo, caratterizzato da una maggiore virulenza e da una trasmissibilità amplificata, ha sollevato interrogativi sulla capacità dei vaccini esistenti di affrontare efficacemente la situazione.

Il Processo di Autorizzazione per l’Uso di Emergenza (EUL)

In risposta a questa situazione critica, l’OMS ha deciso di attivare il meccanismo di autorizzazione per l’uso di emergenza (EUL). Questo processo è progettato per accelerare la disponibilità di prodotti medici essenziali, come i vaccini, in situazioni di emergenza sanitaria pubblica. L’EUL permette l’uso di prodotti non completamente autorizzati, basandosi su un’analisi rischio-beneficio e su prove preliminari di sicurezza ed efficacia.

Il direttore generale dell’OMS ha sottolineato l’urgenza della situazione, dichiarando che “la rapida diffusione del nuovo ceppo di mpox richiede una risposta immediata e mirata“. L’EUL rappresenta un’opportunità per ottenere accesso a vaccini potenzialmente salvavita, pur con le limitazioni di una raccomandazione temporanea e condizionata, basata su dati disponibili che dimostrano la qualità e l’efficacia dei prodotti proposti.

Cosa significa per i produttori di vaccini?

L’invito dell’OMS ai produttori di vaccini mpox a presentare una manifestazione di interesse è un passo cruciale per identificare e valutare i candidati migliori per l’EUL. I produttori interessati sono chiamati a fornire dati dettagliati che dimostrino che i loro vaccini sono:

Sicuri : I dati devono dimostrare che il vaccino non provoca effetti collaterali gravi o indesiderati.

: I dati devono dimostrare che il vaccino non provoca effetti collaterali gravi o indesiderati. Efficaci : Devono essere presentate prove concrete che il vaccino è in grado di prevenire l’infezione da mpox, in particolare il nuovo ceppo emergente.

: Devono essere presentate prove concrete che il vaccino è in grado di prevenire l’infezione da mpox, in particolare il nuovo ceppo emergente. Di Qualità Garantita : I produttori devono dimostrare che il vaccino soddisfa gli standard internazionali di produzione e controllo qualità.

: I produttori devono dimostrare che il vaccino soddisfa gli standard internazionali di produzione e controllo qualità. Adatti alle Popolazioni Target: I dati devono indicare che il vaccino è efficace per le popolazioni più a rischio, comprese le aree colpite dall’epidemia.

