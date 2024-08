Incidente al Museo Hecht di Haifa: un bambino rompe una giara di 3.500 anni

MeteoWeb

Un incidente insolito è avvenuto al Museo Hecht di Haifa, nel nord di Israele, dove un bambino di cinque anni ha accidentalmente urtato e rotto una giara risalente a 3.500 anni fa. L’episodio si è verificato durante una visita al museo, lasciando molti visitatori e il personale senza parole.

Il bambino e la giara

La giara, datata all’età del bronzo, era un reperto particolarmente raro perché era rimasta intatta fino a quel momento. Il museo ha spiegato che il prezioso manufatto era esposto vicino all’ingresso senza la protezione di una teca di vetro. Questa scelta non convenzionale faceva parte della filosofia del museo, che ritiene che l’esporre reperti “senza ostruzioni” aggiunga fascino e attrattiva alla visita, permettendo ai visitatori di ammirare i manufatti da vicino senza barriere.

Nonostante il danno subito, il museo ha deciso di mantenere questa politica di esposizione. Infatti, in un comunicato, il Museo Hecht ha dichiarato che malgrado l’incidente, la tradizione di esporre i reperti “senza ostruzioni” continuerà, dimostrando un impegno verso un’esperienza museale più immediata e coinvolgente.

Il bambino e la sua famiglia sono stati invitati dal museo per una visita guidata, un gesto che riflette la comprensione e la tolleranza della direzione del museo nei confronti dell’accaduto. Inoltre, il museo ha annunciato che la giara danneggiata sarà riparata e tornerà presto in esposizione, ancora una volta senza teca, evidenziando il loro approccio non convenzionale alla museologia.

