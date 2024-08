Napoli, crolla solaio nel centro storico: 3 feriti

MeteoWeb

Tre persone sono rimaste ferite a Napoli a causa del crollo di un solaio di un’abitazione a Vico Pace, in centro città. Il crollo è stato provocato da un’esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. I feriti soccorsi sono stati trasportati in ospedale per le ustioni. Sono in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

