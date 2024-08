La NASA ha deciso di riportare sulla Terra la capsula Starliner senza equipaggio: cosa succederà ai due astronauti

MeteoWeb

La NASA riporterà sulla Terra la capsula Starliner di Boeing senza gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams a bordo, ha annunciato oggi l’agenzia spaziale americana. Il ritorno senza equipaggio consente alla NASA e Boeing di continuare a raccogliere dati di test sulla Starliner durante il suo prossimo volo di ritorno, senza accettare più rischi del necessario per il suo equipaggio.

Wilmore e Williams, che hanno volato verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a giugno durante la missione Boeing Crew Flight Test della NASA, sono stati impegnati a supportare la ricerca della ISS, la manutenzione e l’analisi dei dati e i test del sistema Starliner, tra le altre attività.

“Il volo spaziale è rischioso, anche quando è più sicuro e di routine. Un volo di prova, per natura, non è né sicuro né di routine. La decisione di tenere Butch e Suni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e di riportare a casa la Starliner di Boeing senza equipaggio è il risultato del nostro impegno per la sicurezza: il nostro valore fondamentale e la nostra Stella Polare”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Sono grato sia ai team della NASA che a quelli di Boeing per tutto il loro incredibile e dettagliato lavoro”.

Wilmore e Williams continueranno formalmente il loro lavoro come parte dell’equipaggio della Expedition 71/72 fino a febbraio 2025. Torneranno a casa a bordo di una navicella spaziale Dragon con altri due membri dell’equipaggio assegnati alla missione SpaceX Crew-9 dell’agenzia. Si prevede che Starliner lascerà la ISS ed effettuerà un rientro e un atterraggio autonomi, sicuri e controllati all’inizio di settembre.

I problemi della Starliner

La NASA e Boeing hanno identificato perdite di elio e hanno riscontrato problemi con i propulsori di manovra della capsula il 6 giugno, mentre Starliner si avvicinava alla ISS. Da allora, i team di ingegneri hanno completato una notevole quantità di lavoro, tra cui la revisione di una raccolta di dati, l’esecuzione di test di volo e a terra, l’organizzazione di revisioni indipendenti con esperti di propulsione dell’agenzia e lo sviluppo di vari piani di emergenza per il ritorno. L’incertezza e la mancanza di consenso degli esperti non soddisfano i requisiti di sicurezza e prestazioni dell’agenzia per i voli spaziali umani, spingendo così la dirigenza della NASA a spostare gli astronauti alla missione Crew-9.

“Decisioni come questa non sono mai facili, ma voglio elogiare i nostri team NASA e Boeing per la loro analisi approfondita, le discussioni trasparenti e l’attenzione alla sicurezza durante il Crew Flight Test”, ha affermato Ken Bowersox, amministratore associato per lo Space Operations Mission Directorate della NASA. “Abbiamo imparato molto sulla capsula spaziale durante il suo viaggio verso la stazione e le sue operazioni di attracco. Continueremo anche a raccogliere più dati su Starliner durante il ritorno senza equipaggio e a migliorare il sistema per i futuri voli verso la stazione spaziale”.

Il ritorno della capsula

Starliner è progettata per funzionare in modo autonomo e ha già completato due voli senza equipaggio. NASA e Boeing lavoreranno insieme per adattare la pianificazione di fine missione e i sistemi di Starliner per preparare il ritorno senza equipaggio nelle prossime settimane. Starliner deve tornare sulla Terra prima del lancio della missione Crew-9 per garantire che un porto di attracco sia disponibile sulla ISS.

“Starliner è una capsula spaziale molto capace e, in definitiva, questo si riduce alla necessità di un livello di certezza più elevato per eseguire un ritorno con equipaggio“, ha affermato Steve Stich, responsabile del Commercial Crew Program della NASA. “I team della NASA e di Boeing hanno completato un’enorme quantità di test e analisi e questo test di volo sta fornendo informazioni fondamentali sulle prestazioni di Starliner nello spazio. I nostri sforzi aiuteranno a preparare il ritorno senza equipaggio e saranno di grande beneficio per le future azioni correttive per il veicolo spaziale”.

Il Commercial Crew Program della NASA richiede che il veicolo spaziale effettui un volo di prova con equipaggio per dimostrare che il sistema è pronto per voli regolari da e per la ISS. Dopo il ritorno di Starliner, l’agenzia esaminerà tutti i dati relativi alla missione per informare quali azioni aggiuntive sono necessarie per soddisfare i requisiti di certificazione della NASA.

La missione Crew-9

La missione Crew-9 di SpaceX, originariamente programmata con quattro membri dell’equipaggio, verrà lanciata non prima di martedì 24 settembre. L’agenzia condividerà maggiori informazioni su Crew-9 quando i dettagli saranno finalizzati.

NASA e SpaceX stanno attualmente lavorando a diversi elementi prima del lancio, tra cui la riconfigurazione dei sedili sulla Dragon e altre modifiche per trasportare ulteriore carico, effetti personali e tute spaziali specifiche per Dragon per Wilmore e Williams. Inoltre, la NASA e SpaceX ora utilizzeranno le nuove strutture dello Space Launch Complex-40 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida per lanciare Crew-9, il che fornisce una maggiore flessibilità operativa attorno al lancio pianificato della NASA di Europa Clipper.

La missione Crew-9 sarà la nona missione rotazionale verso la ISS nell’ambito del Commercial Crew Program della NASA, che collabora con l’industria aerospaziale americana per raggiungere l’obiettivo di un trasporto sicuro, affidabile e conveniente da e per l’avamposto orbitale su razzi e veicoli spaziali di fabbricazione americana che partono dal suolo americano.

Per oltre due decenni, le persone hanno vissuto e lavorato ininterrottamente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, facendo progredire la conoscenza scientifica e dimostrando nuove tecnologie, rendendo possibili scoperte di ricerca non possibili sulla Terra. La stazione è un banco di prova fondamentale per la NASA per comprendere e superare le sfide dei voli spaziali di lunga durata e per espandere le opportunità commerciali nell’orbita terrestre bassa.

