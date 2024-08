La NASA svela i nomi dell’equipaggio Crew-10, lancio a febbraio 2025

MeteoWeb

La NASA ha annunciato i membri dell’equipaggio della missione SpaceX Crew-10, il cui lancio è previsto a febbraio 2025. I 4 astronauti trascorreranno un lungo periodo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), contribuendo a importanti ricerche scientifiche e dimostrazioni tecnologiche.

L’equipaggio sarà composto dal comandante Anne McClain e dal pilota Nichole Ayers della NASA, dallo specialista di missione Takuya Onishi dell’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) e dallo specialista di missione Kirill Peskov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Questa missione segna il 10° volo di rotazione dell’equipaggio con SpaceX nell’ambito del programma commerciale della NASA.

Anne McClain, al suo secondo volo spaziale, è un colonnello dell’esercito americano con un background impressionante in ingegneria e sicurezza internazionale. Ha accumulato oltre 2.300 ore di volo e partecipato a missioni di combattimento. Nichole Ayers, maggiore dell’Air Force, è la prima astronauta della classe del 2021 a essere assegnata a una missione. Con un’esperienza significativa come pilota istruttore, ha volato in missioni internazionali e multiservizio. Takuya Onishi, con 113 giorni già trascorsi nello Spazio, ha operato come ingegnere di volo durante le Expedition 48 e 49. Ha un ruolo chiave nell’operazione del modulo giapponese Kibo. Kirill Peskov, al suo primo volo spaziale, porta con sé una vasta esperienza come copilota su vari aerei commerciali e come cosmonauta addestrato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.