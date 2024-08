Naufragio di una nave vichinga in Norvegia: morta una giovane donna

MeteoWeb

Un’avventura volta a riprodurre un’antica traversata vichinga si è conclusa in tragedia al largo della costa occidentale della Norvegia. Una nave di legno, simile a quelle utilizzate dai Vichinghi oltre mille anni fa, si è capovolta durante la notte, causando la morte di una giovane donna americana sui vent’anni e portando al salvataggio di altre cinque persone.

Il gruppo di avventurieri, provenienti dalle Isole Faroe, dalla Svizzera e dagli Stati Uniti, aveva l’obiettivo di attraversare il mare come i Vichinghi, navigando su un’imbarcazione di 10 metri senza motore, spinta solo da vele e remi. “Volevano riprodurre una traversata simile a quella dei Vichinghi più di mille anni fa“, ha riportato il quotidiano norvegese VG.

La notte del naufragio

Le condizioni del mare erano particolarmente avverse la notte dell’incidente, con onde alte e venti forti che hanno reso estremamente difficoltose le operazioni di salvataggio. La nave aveva lanciato una richiesta di soccorso martedì sera, che si è rivelata un falso allarme. Tuttavia, un’ora dopo, una nuova chiamata ha segnalato una situazione critica, avviando un’importante operazione di salvataggio a circa 100 km dalla costa.

Elicotteri e imbarcazioni di soccorso, insieme a diverse imbarcazioni civili, sono intervenuti per cercare di salvare gli occupanti della nave in difficoltà. “Cinque persone sono state recuperate e sono al sicuro“, hanno comunicato i servizi di emergenza norvegesi. Purtroppo, il corpo di una donna è stato ritrovato vicino al relitto mercoledì mattina presto, come confermato dalla polizia.

La nave vichinga

La nave aveva lasciato le Isole Faroe con destinazione Alesund, in Norvegia, con l’intento di rivivere un’antica tradizione di navigazione. L’impresa, che avrebbe dovuto celebrare l’audacia e lo spirito d’avventura dei Vichinghi, si è invece trasformata in una tragedia. Le autorità norvegesi continuano a indagare sulle cause esatte dell’incidente, mentre il mondo è rimasto sconvolto da questa tragica perdita.

