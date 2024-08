Nuova eruzione vulcanica in Islanda, è la 6ª da dicembre | FOTO

MeteoWeb

In Islanda, una nuova eruzione vulcanica, la 6ª a partire da dicembre scorso, ha interessato la penisola sudoccidentale di Reykjanes, dove si trova anche la capitale Reykjavik. L’Ufficio meteorologico islandese ha comunicato che l’eruzione è iniziata nella zona di Sundhnúksgígarð, a Est del monte Sylingafell. La lava ha cominciato a fuoriuscire dal suolo alle 21:26 ora locale (23:26 in Italia), preceduta da una serie di terremoti.

Le autorità islandesi affermano che gli effetti dell’eruzione restano localizzati, con strade chiuse, ma non rappresentano una minaccia per la popolazione.

Halldór Björnsson, esperto dell’Agenzia meteorologica norvegese, ha dichiarato al portale di notizie islandese Vísir che, a differenza delle precedenti eruzioni, il flusso di lava non si sta dirigendo verso la città di Grindavik, che è stata in gran parte evacuata a dicembre, quando il vulcano si è risvegliato dopo essere stato inattivo per 800 anni.

Magnús Tuma Guðmundsson, geofisico, che ha sorvolato l’area interessata ha dichiarato che “se continua così, Grindavík non è in pericolo. Ovviamente, non sappiamo cosa accadrà nel prossimo futuro, ma è probabile che abbia raggiunto il suo picco e poi inizierà a placarsi come le altre eruzioni“.

