Nuove scoperte sulla ripresa intestinale dopo la chemioterapia

MeteoWeb

Un recente studio collaborativo ha svelato come i metaboliti influenzano la comunicazione tra i microbi intestinali e le cellule umane, favorendo una più rapida ripresa intestinale dopo la chemioterapia. Pubblicata sulla rivista Cell Host & Microbe, questa ricerca offre nuove speranze per migliorare i risultati dei trattamenti oncologici.

Il team di ricerca, composto da scienziati dell’Istituto di Salute del Lussemburgo, dell’Università di Ghent, dell’Università di Edimburgo e della Scuola di Medicina di Washington, ha fatto luce su come la comunicazione tra i batteri intestinali e le cellule mammifere ostacoli la guarigione intestinale dopo la chemioterapia. Questo studio è particolarmente rilevante poiché i trattamenti chemioterapici, sebbene efficaci nel combattere le cellule tumorali, sono noti per provocare gravi effetti collaterali gastrointestinali, come nausea, diarrea e infiammazione dolorosa, che colpiscono fino all’80% dei pazienti.

Uno degli effetti collaterali più problematici della chemioterapia è la disbiosi, un’alterazione del normale equilibrio dei batteri intestinali. Fino ad ora, non era chiaro se questo squilibrio batterico fosse una conseguenza o una causa diretta dei danni intestinali. I ricercatori hanno scoperto che la morte delle cellule intestinali causata dalla chemioterapia rilascia sostanze che favoriscono la crescita di batteri dannosi del gruppo Enterobacteriaceae. Questa crescita eccessiva ritarda il processo di recupero intestinale.

Lo studio ha rivelato che prevenire la morte delle cellule intestinali o mantenere i batteri dannosi a livelli normali può invertire lo squilibrio e accelerare la guarigione. “Le nostre scoperte dimostrano che la morte delle cellule intestinali rilascia sostanze che promuovono la crescita di batteri dannosi, rallentando il recupero“, ha spiegato il Dr. CJ Anderson dell’Università di Edimburgo.

Questi risultati suggeriscono che trattamenti mirati a mantenere un equilibrio sano dei batteri intestinali potrebbero ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, migliorando così la qualità della vita dei pazienti oncologici. La ricerca sottolinea l’importanza della collaborazione internazionale nel combinare esperienze multidisciplinari per affrontare sfide cruciali nella cura del cancro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.