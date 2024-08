Nuovo ceppo di Mpox: “Evoluzione rapida ma sotto controllo”

MeteoWeb

Un nuovo studio italiano completa la carta d’identità genetica del lignaggio emergente di Mpox, il Clade 1b. Il nuovo ceppo sembra evolvere più rapidamente rispetto al clade principale 1, ma il tasso di mortalità resta inferiore. Seppur in grado di diffondersi oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo e addirittura fuori dall’Africa, non ha soppiantato quello ancestrale e, dunque, è ancora possibile controllarne la diffusione. Ma va fermato ora, avvertono i ricercatori.

La composizione genetica del Mpox

“Il nostro studio ha avuto l’obiettivo di analizzare la composizione genetica del nuovo lignaggio emergente di Mpox, il Clade 1b“, spiega l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, autore del lavoro insieme al collega del Campus Bio-Medico di Roma Francesco Branda e a Fabio Scarpa, del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari. “Le nostre analisi hanno mostrato che tutti i genomi appartenenti al Clade 1b presentano un gruppo con un unico antenato comune che evolutivamente è distante dai membri del clade 1a. I componenti del clade 1b sembrano evolvere più rapidamente rispetto al clade principale“, il “genitore” Clade 1.

Secondo Ciccozzi, “questo modello evolutivo non sorprende se si considera che la clade 1b attualmente è associata a un tasso di mortalità inferiore rispetto al Clade 1a. Queste caratteristiche migliorate – sottolinea – conferiscono al nuovo lignaggio una maggiore ‘fitness’ che probabilmente le ha garantito la capacità di diffondersi oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo (a luglio Kenya e Uganda) e addirittura fuori dall’Africa con i due casi recenti di Svezia e Tailandia. In ogni caso, in Africa, il nuovo lignaggio – rileva l’esperto – non ha soppiantato quello ancestrale, che muta meno ed evidentemente è maggiormente adattato all’ambiente e all’ospite. Nel 2024, infatti, ci sono ancora lignaggi appartenenti al Clade 1a“.

Una buona notizia. “Dal punto di vista evolutivo, questo è positivo – evidenzia Ciccozzi – poiché suggerisce che, sebbene la fitness del nuovo lignaggio sia migliorata, non è ancora abbastanza forte da sostituire completamente il lignaggio ancestrale, che rimane più stabile e conservato nell’area. Questo scenario è ulteriormente supportato dalla mancanza di prove che questa variante si trasmetta meglio o causi una malattia più grave rispetto al Clade 1a“.

La modalità di trasmissione

“Di fatto, viste le circostanze e vista la modalità di trasmissione – prosegue l’epidemiologo – è ancora possibile controllare la diffusione del nuovo lignaggio attraverso prevenzione e informazione potenziate. Infatti, un contenimento adeguato in questo momento andrebbe a rappresentare un ostacolo nel suo percorso evolutivo, tarpandogli le ali in termini di diffusione e impedendogli di sviluppare il suo pieno potenziale. Al contrario, se la sua espansione dovesse continuare senza controllo, potrebbe rappresentare un grave problema – avverte – potenzialmente raggiungendo una soglia in cui il contenimento e la gestione potrebbero diventare molto difficili“.

Per i ricercatori è “fondamentale continuare il monitoraggio basato sul genoma per valutare la composizione e la variabilità genetica dei nuovi casi, proprio per contestualizzare e tracciare la loro evoluzione in tempo reale. Questo aiuterà a garantire la preparazione per il contenimento e la gestione del problema, e una comprensione più completa faciliterà lo sviluppo di modelli predittivi“. Lo studio è stato inviato a Lancet Infectious Disease per la pubblicazione.

