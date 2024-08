Nuovo decreto per l’incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile

MeteoWeb

Il 19 giugno 2024 è stato emanato un decreto significativo nel campo delle energie rinnovabili, intitolato “Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio“. Questo decreto, firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, rappresenta un importante passo avanti verso un futuro energetico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Promuovere le rinnovabili

L’obiettivo principale del decreto è promuovere l’adozione e lo sviluppo di impianti che utilizzano fonti rinnovabili e che siano caratterizzati da un elevato grado di innovazione, sia tecnologica che operativa. In particolare, il decreto mira a incentivare quegli impianti che, pur avendo costi di generazione elevati, offrono soluzioni avanzate per la produzione di energia con un impatto minimo sull’ambiente e sul territorio circostante. Questo si traduce in un doppio beneficio: da un lato, si sostiene l’innovazione tecnologica; dall’altro, si contribuisce alla tutela dell’ambiente, riducendo al minimo gli effetti negativi che spesso accompagnano la produzione energetica tradizionale.

Il decreto del 19 giugno 2024 non si limita a incentivare economicamente questi impianti, ma pone anche l’accento sulla necessità di un approccio olistico che consideri l’intero ciclo di vita degli impianti stessi. Questo approccio implica una valutazione attenta non solo dell’efficienza e della capacità produttiva, ma anche del loro impatto ambientale complessivo, dalla costruzione allo smantellamento. In questo modo, il decreto si allinea con le politiche europee e internazionali in materia di sostenibilità e transizione energetica.

