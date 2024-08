Oggi 8 incendi in Sardegna: uno spento con l’elicottero

MeteoWeb

Sono otto gli incendi che si sono sviluppati oggi in Sardegna, uno dei quali ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo della flotta regionale. Lo segnala il Corpo forestale, spiegando che per l’incendio boschivo in agro del Comune di Serdiana (Sud Sardegna), località Seddas de flumini, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova, assieme al personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto. Oltre alla squadra Gauf del Cfva di Cagliari, sono intervenute una squadra dei Volontari di Sant’Andrea Frius e una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.