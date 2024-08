Olimpiadi Parigi 2024, Senna inquinata: altri 2 atleti malati

MeteoWeb

Due triatleti svizzeri, Simon Westermann e Adrien Briffod, hanno mostrato sintomi di infezione gastro-intestinale e non hanno partecipato alla gara a squadre mista di triathlon alle Olimpiadi di Parigi. La Svizzera è arrivata 7ª, dietro l’Italia che si è classificata 6ª. Sylvain Friedelance ha sostituito Westermann, che a sua volta aveva preso il posto di Briffod. Hanspeter Betschart, responsabile medico di Swiss Olympics, ha dichiarato che non è ancora chiaro se l’infezione di Briffod sia legata alla qualità dell’acqua della Senna. Briffod ha affermato di non sapere se la sua condizione sia dovuta all’acqua della Senna, ma “ma la domanda è lecito porsela“.

Ieri è stato segnalato il primo caso sospetto di un triatleta con escherichia coli dopo aver nuotato nella Senna: Claire Michel è stata ricoverata per un malore. La sua infezione da escherichia coli ha portato il Belgio a ritirare la propria squadra dalla staffetta di triathlon.

