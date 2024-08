L’OMS dichiara lo stato di emergenza internazionale per il Vaiolo delle Scimmie

MeteoWeb

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) a causa dell’aumento dei casi di mpox, comunemente noto come vaiolo delle scimmie, in Africa. L’annuncio è stato fatto dal direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aggiornamenti sull’epidemia di Vaiolo delle Scimmie

Durante un incontro odierno del comitato di emergenza dell’OMS, è stato valutato che la diffusione del vaiolo delle scimmie costituisce una grave minaccia per la salute pubblica a livello globale. Dopo aver ricevuto il parere del comitato, Ghebreyesus ha dichiarato: “Oggi il comitato di emergenza si è incontrato e mi ha informato che la situazione costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato questo consiglio“.

La dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale rappresenta un appello all’azione per i governi di tutto il mondo, invitandoli a intensificare gli sforzi per monitorare, prevenire e rispondere all’epidemia in corso. Il vaiolo delle scimmie, una malattia rara ma potenzialmente grave, ha visto un preoccupante aumento dei casi negli ultimi mesi, richiedendo una risposta coordinata a livello globale.

Il PHEIC è uno strumento che l’OMS utilizza per rafforzare la cooperazione internazionale in situazioni di crisi sanitaria, come avvenuto in passato per altre epidemie, inclusi Ebola e COVID-19. Con questa dichiarazione, l’OMS mira a sensibilizzare e mobilitare le risorse necessarie per contenere l’epidemia e ridurre l’impatto sulla popolazione mondiale.

