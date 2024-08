Ondata di calore straordinaria in Antartide: temperature 10°C sopra la norma

MeteoWeb

Un’ondata di calore record sta colpendo l’Antartide nel momento che dovrebbe essere il più freddo dell’anno, destando preoccupazioni tra gli scienziati riguardo alle implicazioni per il futuro del continente antartico e le conseguenze globali per milioni di persone. Secondo quanto riporta la CNN, dalla metà di luglio, le temperature in alcune parti dell’Antartide sono aumentate fino a 28°C sopra la norma, e questo caldo insolito potrebbe continuare fino alla prima metà di agosto. I dati recenti mostrano che le temperature massime in alcune zone dell’Antartide Orientale (dove le condizioni anomale sono più marcate) che normalmente variano tra -50°C e -60°C, ora si aggirano tra -25°C e -30°C, riporta la CNN.

Queste temperature, sebbene ancora molto basse, sono simili a quelle registrate a Bismarck, North Dakota, che ha raggiunto i -29°C almeno una volta l’anno quasi ogni anno dal 1875. Il freddo invernale tipico dell’Antartide dovrebbe essere a livelli impensabili per la maggior parte delle persone negli Stati Uniti, sottolinea la CNN.

“Il caldo simile a quello estivo in pieno inverno – anche se gran parte del continente è ancora sotto zero – è un segnale allarmante per una regione in grado più di ogni altra di generare un aumento catastrofico del livello del mare mentre l’inquinamento da combustibili fossili continua a spingere verso l’alto le temperature globali,” evidenzia la CNN. “Gran parte del ghiaccio del pianeta è conservata qui e, se dovesse sciogliersi, innalzerebbe il livello del mare globale di oltre 45 metri. Anche caratteristiche glaciali più piccole, come il cosiddetto Ghiacciaio “Doomsday”, potrebbero aumentare il livello del mare di 3 metri se si sciogliessero, quantità catastrofiche per le comunità costiere mondiali“.

È possibile che inverni futuri siano caratterizzati da altre ondate di calore come questa, il che potrebbe lasciare il continente meno protetto per la sua stagione più calda – l’estate – e più vulnerabile allo scioglimento durante le successive ondate di calore, ha dichiarato alla CNN David Mikolajczyk, meteorologo del Centro di Ricerca e Dati Meteorologici Antartici dell’Università del Wisconsin-Madison. Un aumento dello scioglimento antartico potrebbe anche alterare le circolazioni oceaniche globali, ha proseguito Mikolajczyk. Queste circolazioni giocano un ruolo fondamentale nel rendere abitabile il clima del pianeta.

“Sono sicuro che emergeranno più impatti col tempo man mano che comprenderemo meglio questa ondata di calore, ma al momento, è semplicemente un caso di stupore per ciò che stiamo vedendo,” ha dichiarato alla CNN Thomas Bracegirdle, vice capo scientifico per il team Atmosphere, Ice and Climate del British Antarctic Survey.

Bracegirdle ha spiegato alla CNN che le temperature di questo evento sono da record e rappresentano un importante segnale di ciò che potrebbe accadere a lungo termine. Onde di calore di questa magnitudine dovrebbero essere piuttosto rare in Antartide e gli scienziati non sono ancora certi che stiano diventando più frequenti, ma ciò potrebbe cambiare.

“Tutto ciò che possiamo dire a questo punto è che ci aspettiamo più estremi di temperatura elevata in Antartide in un clima che cambia, ma per questo evento particolare dovremo studiarlo di più,” ha sottolineato Bracegirdle.

Secondo la CNN ha anche contribuito significativamente al nuovo giorno più caldo mai registrato sulla Terra a fine giugno, secondo un’analisi del Copernicus Climate Change Service dell’Unione Europea. È la seconda significativa ondata di calore che l’Antartide ha subito negli ultimi due anni. Durante la precedente, nel marzo 2022, le temperature in alcune località avevano raggiunto i 39°C sopra la norma, le deviazioni di temperatura più estreme mai registrate in questa parte del pianeta.

Quell’ondata di calore senza precedenti è stata aggravata dal cambiamento climatico, secondo uno studio del 2023 pubblicato su Geophysical Research Letters. Il cambiamento climatico ha contribuito a 2°C di riscaldamento durante l’ondata di calore e potrebbe peggiorare simili ondate di calore di 5°C a 6°C entro il 2100, ha rilevato lo studio.

Sebbene l’attuale ondata di calore non abbia registrato deviazioni di temperatura raggiungere i livelli del 2022, è stata molto più estesa e duratura, secondo Ted Scambos, glaciologo dell’Università del Colorado Boulder. Le differenze cruciali tra le due dipendono da ciò che sta accadendo nell’atmosfera.

“Un evento molto insolito”

L’insieme di condizioni atmosferiche responsabili per l’ondata di calore in corso – un’interruzione del vortice polare meridionale – è previsto che si verifichi in media una volta ogni 2 decenni, secondo Bracegirdle. “Da questa prospettiva, è un evento molto insolito,” ha aggiunto Bracegirdle.

Come l’emisfero settentrionale, l’emisfero meridionale ha un vortice polare, cioè venti forti che circolano in alto nell’atmosfera che intrappolano l’aria fredda. Quando però il vortice polare meridionale viene interrotto, rilascia l’aria fredda intrappolata sull’Antartide e invia parti di essa più a Nord. Ciò lascia anche la porta aperta per l’aria calda che scende dall’atmosfera superiore, riscaldandosi lungo il percorso.

Il vortice polare meridionale viene interrotto molto meno frequentemente del suo equivalente settentrionale, il che spiega perché tali ondate di calore sono molto meno frequenti, secondo Amy Butler, fisico ricercatore presso il Chemical Sciences Laboratory della NOAA. Questa interruzione del vortice polare è iniziata nella seconda metà di luglio e potrebbe continuare fino alla prima metà di agosto, forse raggiungendo il picco di intensità in circa una settimana, ha spiegato Butler alla CNN. Ciò manterrà elevate le temperature in superficie.

Allo stesso tempo, molteplici flussi di aria calda dall’Oceano Indiano sud-occidentale si sono spinti sull’Antartide Orientale, che comprende circa i due terzi dell’intero continente. Ogni flusso di aria calda è stato seguito da un altro così da vicino che il riscaldamento è stato quasi continuo nelle ultime settimane, secondo Scambos.

L’Antartide Orientale – sede del Polo Sud – è dove si trovano le condizioni più fredde del pianeta ed è tipicamente protetta da questo tipo di calore estremo, secondo Mikolajczyk. Ma non è stato il caso in questo evento né in quello del 2022. Fa parte di una tendenza più ampia con conseguenze già misurate.

Il Polo Sud si è riscaldato più di tre volte il tasso medio globale dal 1989 al 2018, secondo uno studio del 2020 pubblicato nella rivista Nature Climate Change. L’Antartide Occidentale e il suo Ghiacciaio Thwaites sono stati un focus importante della ricerca scientifica negli ultimi anni a causa dell’impatto catastrofico che il suo collasso avrebbe sull’innalzamento del livello del mare. Altre ricerche negli ultimi anni hanno però dimostrato che lo scioglimento in Antartide Orientale, dove si sta verificando questa ondata di calore, sta diventando altrettanto preoccupante.

Le recenti temperature hanno posto un problema significativo alla cruciale calotta glaciale del continente. L’Antartide ha perso una quantità di massa glaciale del 280% maggiore negli anni 2000 e 2010 rispetto agli anni ’80 e ’90, secondo uno studio del 2019 pubblicato nei Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Negli ultimi anni, direi che la sensazione era che l’Artico fosse il luogo dove stavano avvenendo tutti i cambiamenti rapidi e che (il cambiamento) stesse avvenendo piuttosto lentamente in Antartide,” ha riflettuto Mikolajczyk. “Ma questo è solo un altro evento che dimostra che (il cambiamento) può avvenire rapidamente anche in Antartide“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.