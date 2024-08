Palermo devastata dal maltempo: il drammatico video condiviso sui social | VIDEO

MeteoWeb

Un fenomeno meteorologico estremo ha sconvolto la costa di Palermo, causando danni ingenti e sollevando un’ondata di panico tra i residenti, nonché il naufragio del Bayesian. L’evento meteorologico, avvenuto nel pomeriggio, ha devastato la zona, lasciando dietro di sé solo macerie e confusione.

Le immagini del maltempo a Palermo



Le immagini del maltempo hanno rapidamente fatto il giro dei social media, dove numerosi utenti hanno condiviso video e foto dell’accaduto. Tra i contenuti più significativi, emerge un post su Facebook della pagina di Baia Santa Nicolicchia, che ha catturato l’attenzione per la sua drammatica testimonianza. Nel video condiviso, si vede chiaramente la furia del fenomeno meteorologico estremo mentre si abbatte sulla località costiera.

In un post che ha suscitato grande impressione, Baia Santa Nicolicchia ha scritto: “In un attimo l’uragano si è portato tutto!!” Questa dichiarazione, che riflette lo sgomento e la devastazione vissuti dalla comunità, accompagna il video che mostra il violento passaggio del fenomeno estremo, che non è ancora chiaro cosa sia, il video, infatti, non risolve il dilemma se si tratti di tromba d’aria o downburst.

