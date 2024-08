Palermo: intossicazione da Cannabis per un neonato di 10 mesi

MeteoWeb

A Palermo, un grave caso di intossicazione da cannabis ha coinvolto un neonato di soli 10 mesi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello dai genitori, una coppia di giovani appena ventenni provenienti dal Palermitano.

Cannabis nell’organismo del neonato

Il bambino, dopo aver manifestato segni di malessere, è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici che hanno confermato la presenza di cannabis nel suo organismo tramite esami del sangue e delle urine.

Fortunatamente, le condizioni del neonato non sono critiche e non sembra essere in pericolo di vita. Tuttavia, la situazione ha attirato l’attenzione delle autorità competenti. I carabinieri hanno avviato un’inchiesta per fare luce sulle circostanze che hanno portato all’intossicazione del piccolo, cercando di comprendere come la sostanza sia finita nelle sue mani e responsabilizzare i responsabili.

Le indagini in corso puntano a prevenire ulteriori incidenti simili e garantire la protezione dei più vulnerabili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.