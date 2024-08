Palestra o snack? Ecco da cosa dipende la scelta

MeteoWeb

La decisione tra andare in palestra o consumare uno snack può essere influenzata dall’orexina, un messaggero chimico nel cervello. Questa scoperta, pubblicata su Nature Neuroscience e realizzata dal Politecnico Federale di Zurigo (ETH), si basa su esperimenti condotti su topi. L’orexina, scoperta circa 25 anni fa, gioca un ruolo nella scelta tra attività fisica e cibo.

Durante l’esperimento, i topi avevano la possibilità di scegliere tra una ruota per correre e un frappè alla fragola, con alcuni topi privati dell’orexina. I risultati hanno mostrato che i topi privi di orexina preferivano nettamente il frappè rispetto all’esercizio fisico. Tuttavia, quando era presente solo una scelta, il comportamento dei topi era simile tra quelli normali e quelli privi di orexina.

Ciò suggerisce che l’orexina non controlla direttamente l’attività fisica o il consumo di cibo, ma è cruciale per prendere decisioni tra opzioni multiple. Questo meccanismo potrebbe aiutare a sviluppare strategie per incoraggiare l’attività fisica in individui sedentari, migliorando la gestione dello stile di vita.

