Paura ad Altea: turista riprende un fulmine che colpisce una palma sotto casa | VIDEO

Una turista in vacanza ad Altea la Vella, una pittoresca località sulla costa sud-orientale della Spagna, ha vissuto un’esperienza a dir poco straordinaria. Durante una tempesta che si stava abbattendo sulla zona, la donna ha deciso di riprendere l’evento atmosferico, ignara di quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

Il fulmine che ha colpito la palma

Nel tentativo di catturare i suoni e le immagini della tempesta in corso, la turista ha aperto la finestra della sua camera da letto. “Volevo filmare la tempesta. Ho aperto la finestra della mia camera da letto per catturare al meglio l’effetto sonoro,” ha raccontato. Tuttavia, subito dopo l’inizio della registrazione, un fulmine ha colpito una palma situata a pochi metri di distanza da lei. “Pochi secondi dopo aver iniziato a registrare, ho assistito a un’esperienza irripetibile: un fulmine diretto ha colpito la nostra palma,” ha dichiarato la donna, ancora scossa dall’accaduto.



L’intero evento è stato catturato dalla telecamera, che ha ripreso il momento esatto dell’impatto. Subito dopo, la donna ha prontamente chiuso la finestra, consapevole del pericolo appena sfiorato. Per fortuna, non si registrano feriti in seguito all’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

L’episodio ha suscitato grande interesse sui social media, dove il video è stato condiviso da numerosi utenti, impressionati dalla potenza e dalla pericolosità del fenomeno naturale. Altea la Vella, conosciuta per le sue bellezze naturali e il suo clima mite, si è così trovata al centro dell’attenzione per un evento che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

