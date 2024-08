Paura al Grand Canyon per alluvioni lampo, oltre 100 persone evacuate | VIDEO

Turisti evacuati in emergenza e persone salvate grazie all’intervento degli elicotteri. Questo è quanto accaduto in Arizona, dove intense piogge hanno scatenato pericolose alluvioni lampo nel Parco nazionale del Grand Canyon. I visitatori e i turisti presenti sono stati costretti a lasciare rapidamente l’area. Più di cento persone sono state evacuate, con alcune di esse che hanno dovuto essere recuperate tramite operazioni aeree di soccorso.

Heavy monsoon rainfall caused dangerous flash flooding in Grand Canyon National Park in Arizona. More than 100 people were forced to evacuate, and some people had to be rescued by helicopter. pic.twitter.com/9GprqJ1ocK

— AccuWeather (@accuweather) August 26, 2024