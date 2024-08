Perché il calore provoca mal di testa?

MeteoWeb

Durante l’estate, molte persone sperimentano un aumento dei mal di testa, ma cosa c’è dietro questa relazione? È il caldo stesso a provocare questi fastidiosi dolori, oppure ci sono altri fattori in gioco? Secondo il dottor Nolan Pearson, un neurologo specializzato in mal di testa presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, è importante guardare oltre le temperature elevate per trovare il vero motivo del mal di testa estivo.

Caldo e mal di testa

Studi scientifici hanno suggerito che i tassi di mal di testa possono aumentare con l’innalzamento delle temperature. Tuttavia, la maggior parte di queste ricerche evidenzia una correlazione piuttosto che una causazione diretta. Ad esempio, uno studio potrebbe mostrare che i ricoveri ospedalieri per mal di testa aumentano durante i mesi estivi, ma ciò non dimostra che il calore sia la causa diretta di questi mal di testa. Infatti, ci sono molte variabili che cambiano durante l’estate che potrebbero contribuire a questi dolori.

Il dottor Pearson sottolinea che il calore potrebbe essere solo una parte del problema. “Il tempo è molto comunemente tra i primi quattro o cinque fattori scatenanti che le persone segnalano“, ha spiegato Pearson a Live Science. “Ma ipotizzerei che potrebbe essere in realtà dovuto a cose che vanno di pari passo con il caldo” piuttosto che al caldo stesso.

Cosa causa il mal di testa nei mesi estivi?

Diversi fattori ambientali e comportamentali associati all’estate possono aumentare la probabilità di sviluppare un mal di testa. Ecco un approfondimento sui principali:

Qualità dell’aria e mal di testa

La qualità dell’aria è un fattore noto che può scatenare mal di testa. Durante le ondate di calore, la qualità dell’aria tende a peggiorare, il che può portare a un aumento dei mal di testa. Il calore favorisce la trasformazione di vari elementi chimici presenti nell’aria in ozono, un gas incolore che è stato associato a una varietà di effetti sulla salute, inclusi i mal di testa. Inoltre, le condizioni di alta pressione e vento debole possono far sì che gli inquinanti, come quelli provenienti dalle centrali a carbone o dalle automobili, ristagnino sopra le città piuttosto che disperdersi.

Esposizione alla luce solare

I mesi estivi portano con sé giornate più lunghe e una maggiore esposizione ai raggi UV. Sebbene la luce intensa non sia sempre considerata un fattore scatenante diretto del mal di testa, le persone che soffrono di emicrania possono essere particolarmente sensibili alla luce intensa durante un attacco. Questo significa che il sole cocente dell’estate può esacerbare i mal di testa già esistenti, anche se non li causa direttamente.

Disidratazione e glicemia

Durante il caldo, le persone spesso dimenticano di bere abbastanza acqua, il che può portare a disidratazione, una causa ben nota di mal di testa. La disidratazione provoca una riduzione del volume sanguigno, che può portare a una riduzione del flusso sanguigno e di ossigeno al cervello, causando dolore. Inoltre, il caldo può ridurre l’appetito, portando a pasti saltati o ritardati, il che può causare fluttuazioni della glicemia e innescare mal di testa.

Alterazioni del sonno

Il caldo può anche influenzare negativamente il sonno. “Un sonno buono e riposante avviene in modo più efficace in un ambiente più freddo“, spiega Pearson. Quando una persona non riesce a dormire bene a causa del caldo, è più probabile che soffra di emicrania e cefalea a grappolo. Il sonno disturbato è un noto fattore scatenante per vari tipi di mal di testa, rendendo il controllo della temperatura ambiente un elemento cruciale per chi è incline a questi disturbi.

Prevenire il mal di testa estivo

Comprendere questi fattori scatenanti è il primo passo per prevenire i mal di testa durante l’estate. Ecco alcune strategie utili:

Idratazione Costante : Assicurarsi di bere abbastanza acqua durante tutto il giorno può prevenire la disidratazione. Portare con sé una bottiglia d’acqua e fare pause regolari per bere può essere una buona pratica, soprattutto in giornate molto calde.

: Assicurarsi di bere abbastanza acqua durante tutto il giorno può prevenire la disidratazione. Portare con sé una bottiglia d’acqua e fare pause regolari per bere può essere una buona pratica, soprattutto in giornate molto calde. Protezione dalla Luce Solare : Indossare occhiali da sole con protezione UV e cappelli può aiutare a ridurre l’esposizione alla luce intensa e prevenire l’esacerbazione dei sintomi dell’emicrania.

: Indossare occhiali da sole con protezione UV e cappelli può aiutare a ridurre l’esposizione alla luce intensa e prevenire l’esacerbazione dei sintomi dell’emicrania. Monitoraggio dell’Apporto Nutrizionale : Assicurarsi di mangiare regolarmente può aiutare a mantenere stabili i livelli di glicemia, prevenendo così mal di testa indotti dalla fame.

: Assicurarsi di mangiare regolarmente può aiutare a mantenere stabili i livelli di glicemia, prevenendo così mal di testa indotti dalla fame. Gestione del Sonno: Cercare di mantenere una routine di sonno regolare e assicurarsi che la camera da letto sia fresca e ben ventilata può migliorare la qualità del sonno e ridurre il rischio di mal di testa.

Il calore estivo, di per sé, potrebbe non essere il colpevole diretto dei mal di testa, ma piuttosto un insieme di fattori correlati che si combinano per aumentare la probabilità di questi dolori. Identificare e gestire questi fattori scatenanti può aiutare a prevenire i mal di testa durante i mesi caldi e migliorare la qualità della vita. Se i mal di testa persistono o peggiorano, è sempre consigliabile consultare un medico per una valutazione accurata e un piano di trattamento personalizzato.

