Perché tutto nello Spazio è sempre in movimento?

Dall’istante del Big Bang, tutto nell’universo è in continuo movimento. La Terra orbita intorno al Sole, il Sole gira attorno al centro della Via Lattea e persino le galassie si allontanano o si avvicinano l’una all’altra. Questo incessante movimento può sembrare sconcertante, ma ha radici profonde nella fisica e nella storia stessa dell’universo. In questo articolo esploreremo le ragioni per cui nulla nell’universo è fermo, a partire dalla sua nascita tumultuosa fino ai meccanismi che regolano i movimenti cosmici.

L’inizio dell’Universo e il Big Bang

Secondo gli astrofisici, l’universo è nato circa 13,8 miliardi di anni fa con il Big Bang, un’esplosione estremamente energetica che ha espanso l’universo da un punto infinitamente denso a uno spazio in continua espansione. “Dall’inizio dell’universo, tutto ha iniziato a espandersi verso l’esterno perché la forza del Big Bang ha causato l’allontanamento di tutto“, spiega Edward Gomez, astrofisico e direttore dell’istruzione presso l’Osservatorio di Las Cumbres.

Questa espansione iniziale ha lasciato un’impronta duratura: il movimento è stato integrato nell’universo sin dal suo primo istante. Come spiega Carol Christian, astrofisica e scienziata di progetto per il telescopio spaziale Hubble: “L’inizio era il movimento, e così il movimento è stato costruito nell’universo fin dal principio.”

L’espansione dell’Universo

Uno dei motivi per cui tutto nello spazio è in movimento è dovuto all’espansione dell’universo stesso. Tuttavia, questa espansione non riguarda necessariamente il movimento degli oggetti attraverso lo spazio, ma piuttosto l’espansione dello spazio tra gli oggetti. “Vediamo realmente questa espansione solo su scale molto grandi, perché non è necessariamente che questi oggetti si muovano attraverso lo spazio“, chiarisce Gomez. “È lo spazio tra gli oggetti che si sta espandendo.”

L’effetto dell’espansione dell’universo diventa significativo solo su distanze cosmiche. A scale più piccole, come all’interno delle galassie o dei sistemi stellari, altre forze e movimenti dominano.

Il movimento di rotazione

A scale più piccole rispetto all’espansione dell’universo, la rotazione diventa il tipo di movimento prevalente. “Questo movimento rotatorio è piuttosto endemico nell’universo“, dice Christian. “Non c’è nulla che non ruoti.”

Il motivo principale per cui gli oggetti nello spazio ruotano è il momento angolare. Quando due oggetti nello spazio si avvicinano, la loro gravità reciproca li attira l’uno verso l’altro. Se non si scontrano direttamente o non si allontanano in direzioni opposte, tendono a iniziare a orbitare l’uno attorno all’altro. Questo fenomeno può essere osservato su tutte le scale, dai piccoli grani minerali alle enormi galassie.

La formazione dei Sistemi Stellari

Un esempio di come il momento angolare influenzi il movimento nello spazio può essere visto nella formazione del nostro sistema solare. Gomez usa un’analogia culinaria per spiegare questo processo: “Il sistema solare è stato formato come si fa una pizza… Se stai facendo una pizza italiana, lanci l’impasto della pizza e, mentre lo giri, si appiattisce in un disco. Ed è fondamentalmente così che è stato formato il nostro sistema solare: questa cosa chiamata momento angolare, quell’effetto rotante, allunga le cose in un disco.”

Durante la formazione del sistema solare, una massa rotante di gas e polvere si è fusa sotto la forza di gravità, dando origine al Sole e ai pianeti. Il momento angolare ha assicurato che questa massa continuasse a ruotare, con i pianeti che orbitano intorno al Sole in un disco piatto.

La rotazione delle Galassie e la Materia Oscura

La rotazione delle galassie presenta un comportamento ancora più affascinante. “Una galassia ruota come se fosse una base per pizza, come se fosse solida invece di essere composta da singoli componenti, stelle“, osserva Gomez. Normalmente ci si aspetterebbe che le stelle più lontane dal centro di una galassia ruotino più lentamente di quelle vicine al centro, a causa della diminuzione della forza gravitazionale. Tuttavia, le osservazioni mostrano che le stelle periferiche ruotano a velocità simili a quelle centrali.

Questo comportamento anomalo è stato uno dei primi indizi della presenza di materia oscura, una forma di materia che non interagisce con la luce e quindi non può essere osservata direttamente con i telescopi. Tuttavia, la materia oscura ha massa e interagisce gravitazionalmente con la materia visibile, influenzando la rotazione delle galassie. Anche la materia oscura subisce un momento angolare, contribuendo ulteriormente al movimento nell’universo.

Il movimento dell’Universo

In ultima analisi, il movimento è un ingrediente fondamentale dell’universo. “Mostra che l’universo è vivo – non nel senso di essere cosciente, ma sai, le cose stanno accadendo – reazioni chimiche, reazioni fisiche stanno accadendo, e questo richiede energia“, conclude Gomez. “E la forma più elementare di energia è il movimento.”

Il movimento nello spazio, dal moto degli atomi alla danza delle galassie, è un risultato inevitabile delle leggi fisiche che governano l’universo. Dall’espansione del cosmo alla rotazione degli oggetti, ogni fenomeno celeste è una testimonianza del tumultuoso passato e delle dinamiche forze che continuano a plasmare il nostro universo. Questa incessante attività cosmica è ciò che rende l’universo un luogo vibrante e dinamico, in continua evoluzione e trasformazione.

