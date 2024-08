Il cordoglio del ministro Pichetto per la scomparsa della scienziata Bianca Maria Cita Sironi

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di Bianca Maria Cita Sironi”. “Scienziata, esploratrice, prima donna presidente della Società Geologica Italiana e persona vivacemente impegnata per l’ambiente – ricorda Pichetto – ha reso uno straordinario contributo in termini di scoperte e conoscenza sulla biodiversità marina”.

