Piogge torrenziali in Cina: auto trascinate della furia dell’acqua, 2 morti | VIDEO

Ieri 2 persone sono morte a Dalian, nella provincia di Liaoning, in Cina, a causa delle piogge torrenziali che hanno causato danni gravissimi, provocando inondazioni in alcune parti della città. L’improvviso temporale ha travolto diversi tratti stradali, spingendo le autorità locali ad attivare misure di emergenza, tra cui operazioni di salvataggio di persone e veicoli. Entro mezzogiorno ora locale, i tratti stradali interessati sono stati in gran parte riaperti al traffico e sono ancora in corso le operazioni per rimuovere i veicoli danneggiati.

