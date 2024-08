Piogge torrenziali in Malesia: auto travolte dalle inondazioni a Langkawi | VIDEO

MeteoWeb

La piogge torrenziali cadute sull’isola di Langkawi, in Malesia, hanno causato inondazioni presso la famosa cascata Telaga Tujuh verso le 12:50 locali di oggi. Le inondazioni hanno travolto l’area di parcheggio della Langkawi Cable Car, con il livello dell’acqua che ha raggiunto il mezzo metro, danneggiando diverse auto che si trovavano parcheggiate lì. In particolare, un’auto è stata trascinata via dalle forti correnti in un fiume.

Il capo della Polizia di Langkawi Shariman Ashari ha affermato che c’è stata una forte pioggia continua da questa mattina. “Sono stati colpiti anche otto stand di vendita al dettaglio situati nell’area di parcheggio di proprietà di Panorama Langkawi Sdn Bhd (l’operatore della funivia). Un’auto è stata spazzata via e ritrovata nel fiume, mentre diversi veicoli hanno subito danni. Sono stati colpiti anche diversi chioschi, negozi di abbigliamento, bar e ristoranti nelle vicinanze”, ha affermato, aggiungendo che non sono state segnalate perdite di vite umane.

Nel frattempo, l’ufficiale della Langkawi Civil Defence Force (APM) Khairul Afzan Yasin ha affermato che la situazione nella zona è tornata alla normalità dopo che la pioggia si è fermata alle 14:40. Tuttavia, ha esortato i visitatori a prendere precauzioni e a fare attenzione al livello dell’acqua nel vicino fiume.

