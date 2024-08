Piombino, incendio su un traghetto per l’Elba: evacuati in 300 | FOTO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del comando di Livorno e di Grosseto stanno intervenendo a Piombino per un incendio scaturito nella sala macchine di un traghetto che era in partenza per l’isola d’Elba. Al momento sono in corso le operazioni di evacuazione delle circa 300 persone a bordo, tra passeggeri e personale della compagnia di navigazione.

I Vigili del Fuoco sono sul posto con 3 squadre, 3 autoscale, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina. Gli uomini della capitaneria e dei Vigili del Fuoco hanno fatto sbarcare i passeggeri con gli scivoli e non risultano feriti. Solo un passeggero ha riportato piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo e un altro ha avuto un attacco di panico ma entrambi hanno rifiutato il ricovero.

Il traghetto è il Corsica Express three, della compagnia Corsica Sardinia Ferries diretto all’Elba. La nave, partita dal porto di Piombino intorno alle 15.15, dopo circa un quarto d’ora è stata fatta rientrare in porto dopo che è stato rilevato del fumo nella sala macchine dove è scoppiato l’incendio. Nessun ferito a bordo, spiegano dalla direzione marittima di Livorno, e il rogo è stato subito domato, ma la preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza i passeggeri con il rientro immediato in porto.

L’incendio ha determinato un’avaria ai comandi portellone poppiero che non è stato possibile aprire una volta che il traghetto è rientrato a Piombino: per questo è scattata la procedura di emergenza e si è dovuto procedere con lo sbarco dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza.

