Più di 1.700 virus sconosciuti scoperti in Cina risalenti a 40.000 anni fa

Recentemente, una scoperta eccezionale ha catturato l’attenzione della comunità scientifica globale: oltre 1.700 virus sconosciuti, risalenti a più di 40.000 anni fa, sono stati trovati in un ghiacciaio situato nell’altopiano tibetano, nella Cina occidentale. Questa scoperta non solo fornisce uno sguardo unico su virus antichi e le loro caratteristiche, ma solleva anche preoccupazioni sul potenziale rischio che tali virus potrebbero rappresentare a causa dei cambiamenti climatici attuali.

La scoperta straordinaria

Il ghiacciaio Guliya, situato nell’altopiano tibetano, è stato il sito di questa scoperta sensazionale. I ricercatori della Ohio State University, guidati da un team di esperti, hanno perforato il ghiacciaio per estrarre una carota di ghiaccio lunga 1.000 piedi. Questo campione di ghiaccio, rappresentativo di una vasta gamma di periodi storici, ha fornito una panoramica delle condizioni ambientali e biologiche che hanno caratterizzato le ere passate.

I ricercatori hanno diviso la carota di ghiaccio in nove segmenti distinti, ognuno corrispondente a un diverso orizzonte temporale. Questi segmenti spaziano da 160 anni fa a 41.000 anni fa, offrendo una sequenza temporale dettagliata che ha permesso agli scienziati di esaminare la presenza e l’evoluzione di virus attraverso millenni.

Lo studio

Per identificare i virus presenti, il team ha estratto il DNA da ciascun segmento di ghiaccio e ha applicato un processo chiamato analisi metagenomica. Questa tecnica avanzata consente di esaminare il DNA ambientale per identificare vari microrganismi, inclusi virus precedentemente sconosciuti. Attraverso questo processo, i ricercatori sono riusciti a scoprire 1.700 virus che non erano mai stati documentati prima.

I virus

Questi virus antichi hanno sopravvissuto a tre significativi cambiamenti climatici globali, adattandosi a passaggi da climi freddi a più caldi. La scoperta di virus di tale longevità e capacità di adattamento è straordinaria e fornisce informazioni preziose sulla resilienza dei virus nel tempo.

Tuttavia, la scoperta ha sollevato anche preoccupazioni legate al riscaldamento globale. Lo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai potrebbe rilasciare non solo questi antichi virus, ma anche altri patogeni potenzialmente pericolosi. In passato, il riscaldamento globale ha portato al rilascio di agenti patogeni dal permafrost, come dimostrato nel 2016 quando le spore di antrace sono sfuggite da una carcassa di animale congelata nel permafrost siberiano, causando un’epidemia che ha colpito diverse persone e ha portato alla morte di un bambino.

Sicurezza e rischi

Fortunatamente, i ricercatori hanno rassicurato il pubblico riguardo ai virus scoperti nel ghiacciaio Guliya. Secondo gli scienziati, questi virus non rappresentano una minaccia per l’uomo, poiché infettano solo organismi unicellulari. La loro capacità di infettare solo questi microrganismi implica che, al momento, non esistono rischi diretti per la salute umana.

Tuttavia, la scoperta evidenzia l’importanza di monitorare attentamente i cambiamenti climatici e le conseguenze potenziali dello scioglimento dei ghiacciai e del permafrost. La capacità dei virus di sopravvivere e adattarsi a lungo termine è un promemoria della complessità e della resilienza degli ecosistemi biologici, nonché dei potenziali rischi associati al cambiamento climatico.

