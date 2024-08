Potente terremoto scuote le isola Tonga | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Forte terremoto nel mare dell’arcipelago di Tonga, nell’Oceano Pacifico: l’Istituto geofisico statunitense USGS segnala un sisma magnitudo 6.9. Non è stata diramata l’allerta tsunami ma alcune attività commerciali vicino alla costa sono state evacuate. L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare. Il sisma è stato avvertito anche negli edifici dove è in corso il Forum delle Isole del Pacifico, alla presenza di numerosi leader e del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

