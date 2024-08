Precipita da parete per 350 metri sul Tredenus: morta ragazza

MeteoWeb

Tragedia ieri nel Bresciano: una ragazza è morta dopo essere precipitata per circa 350 metri da una parete nella zona del Tredenus – Corno delle Pile, sulla via Federico Giovanni Kurtz. Sul postouna squadra con i tecnici della stazione di Bassa Valle Camonica del soccorso alpino e i militari del Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza, oltre all’elisoccorso di Verona e all’elicottero della Guardia di finanza. Le operazioni sono state particolarmente complesse per l’estrema difficoltà tecnica del posto e anche per le condizioni meteorologiche mutevoli e a tratti avverse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.