Precipita dalle Piramides Calcaires: morto alpinista in Valle d’Aosta

Il corpo senza vita di un alpinista di nazionalità italiana è stato recuperato dal Soccorso Alpino valdostano, nel pomeriggio di oggi, sulle Pyramides Calcaires, nella parte alta della Val Veny, a Courmayeur, a 2.600 metri di quota. La cordata, composta da due alpinisti italiani, procedeva in discesa lungo una via errata e sotto un temporale quando uno dei due, per cause in fase di accertamento, è precipitato per circa duecento metri. Il compagno, illeso, ha dato l’allarme ed è stato portato a Courmayeur a disposizione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Entrèves, incaricato delle operazioni di riconoscimento della vittima e della ricostruzione della dinamica dell’evento.

