Precipitano per 1.000 metri: due alpinisti morti sul Cervino

MeteoWeb

Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati per oltre 1.000 metri sul versante svizzero del Cervino. Come riferisce oggi la Polizia cantonale del Vallese, l’incidente risale alla mattina del 14 agosto ma è ancora in corso l’identificazione delle vittime. Gli alpinisti erano partiti dal rifugio Hoernli sopra Zermatt con l’obiettivo di raggiungere la vetta del Cervino lungo la cresta dell’Hoernli. Scattato l’allarme, gli operatori di Air Zermatt hanno sorvolato la zona e hanno individuato due sagome sulla parete nord del Cervino, allertando a loro volta la Polizia cantonale. Il pubblico ministero ha aperto un’inchiesta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.