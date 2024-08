Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto ad Aci Catena mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno all’89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,1°C, con una percezione di +29,2°C a causa di una leggera umidità del 56%. Il vento soffierà da Est a una velocità di 5,6km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 53%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +29,6°C, ma la percezione sarà di +31,2°C a causa dell’aumento dell’umidità al 55%. Il vento continuerà a provenire da Est – Sud Est, con una velocità di 12,5km/h.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,7°C, con una percezione di +26,7°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est a una velocità di 4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto ad Aci Catena indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di copertura nuvolosa a schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai +29,6°C. Il vento sarà generalmente leggero, con direzione prevalente da Est. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni ad Aci Catena.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° Assenti 2.1 NO max 3.2 Maestrale 71 % 1013 hPa 4 nubi sparse +25.1° perc. +25.4° Assenti 2.6 N max 4.2 Tramontana 70 % 1013 hPa 7 nubi sparse +27.4° perc. +28.4° Assenti 4.3 ESE max 5.1 Scirocco 59 % 1015 hPa 10 nubi sparse +29.2° perc. +30.5° Assenti 10.7 E max 11.6 Levante 54 % 1015 hPa 13 poche nuvole +29.2° perc. +30.8° prob. 17 % 11.3 ESE max 12.1 Scirocco 56 % 1015 hPa 16 poche nuvole +28.2° perc. +29.8° prob. 13 % 9.1 ESE max 10.4 Scirocco 60 % 1015 hPa 19 cielo coperto +26.7° perc. +28.2° prob. 11 % 1.2 NE max 5.4 Grecale 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.4 ONO max 2.7 Maestrale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:37

