Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto ad Ascoli Piceno mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 50% e il 60%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 32-33°C. Il vento soffierà da Est con una velocità compresa tra i 5km/h e i 10km/h.

Nel pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 40%. Le temperature massime raggiungeranno i 35-36°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 15-20km/h sempre da Est.

Durante la sera la situazione rimarrà stabile, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 60%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 27°C, mentre la velocità del vento diminuirà, mantenendosi sui 5-10km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno per Giovedì 15 Agosto indicano una giornata calda e prevalentemente soleggiata, con temperature elevate e venti di intensità moderata. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e venti che continueranno a soffiare da Est.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 7.3 OSO max 6.6 Libeccio 58 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.3° Assenti 7.9 OSO max 6.9 Libeccio 53 % 1014 hPa 7 nubi sparse +30.4° perc. +30° Assenti 2.1 SSE max 3 Scirocco 39 % 1015 hPa 10 nubi sparse +35° perc. +34.6° Assenti 10.3 E max 9.5 Levante 30 % 1015 hPa 13 nubi sparse +35° perc. +35.8° Assenti 18 ENE max 14 Grecale 35 % 1014 hPa 16 nubi sparse +33° perc. +34.1° Assenti 10.7 E max 8.2 Levante 42 % 1014 hPa 19 nubi sparse +27° perc. +28.2° prob. 6 % 4.6 OSO max 4.7 Libeccio 62 % 1015 hPa 22 nubi sparse +27.2° perc. +28° prob. 9 % 6.9 OSO max 6.5 Libeccio 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:03

