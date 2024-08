Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Questa settimana ad Avola si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Le condizioni meteo prevedono una leggera brezza proveniente da diverse direzioni, con punte di velocità fino a 22,4km/h. Le temperature oscilleranno tra +28°C e +32,2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 52-63% e una pressione atmosferica stabile tra 1010hPa e 1014hPa. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate estive.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Avola, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 9,3km/h. La temperatura percepita sarà di +30,1°C. L’umidità si attesterà al 61% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 7,6km/h. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura salirà fino a +31°C alle 09:00, con una brezza da Est – Nord Est a 14,4km/h.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, con temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 la temperatura sarà di +31,6°C con una brezza da Est a 15,7km/h. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +30°C con una brezza leggera da Sud a 6,8km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +28,5°C. Alle 21:00 si registrerà una brezza leggera da Ovest a 4,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 63% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature stabili intorno ai +28°C. Alle 03:00 si registrerà una brezza leggera da Nord Ovest a 3,2km/h. La pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +29,4°C con una brezza da Est a 2,7km/h. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura salirà fino a +31°C alle 09:00, con una brezza da Sud Est a 7,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una leggera copertura nuvolosa. Alle 14:00 si registrerà una temperatura di +32,1°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 16km/h. Alle 17:00 la temperatura sarà di +32°C con una brezza vivace da Ovest – Sud Ovest a 22,4km/h.

In serata, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +29,7°C. Alle 21:00 si registrerà una brezza da Nord Ovest a 15,7km/h. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +28,9°C. Alle 04:00 si registrerà una brezza da Sud Ovest a 3,7km/h. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura sarà di +30,2°C con una brezza da Est a 5,8km/h. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura salirà fino a +31,9°C alle 11:00, con una brezza da Est – Sud Est a 9,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno elevate. Alle 14:00 si registrerà una temperatura di +31,7°C con una brezza da Sud a 11,7km/h. Alle 17:00 la temperatura sarà di +31,8°C con una brezza da Sud Ovest a 15,8km/h.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una leggera copertura nuvolosa. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +30°C con una brezza da Ovest – Nord Ovest a 12,4km/h. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +29,2°C. Alle 03:00 si registrerà una brezza leggera da Nord Est a 9km/h. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +30,1°C con una brezza da Nord – Nord Est a 9km/h. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura salirà fino a +32,2°C alle 08:00, con una brezza da Nord Est a 12,1km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +31,9°C con una brezza da Sud – Sud Est a 11,6km/h. Alle 16:00 la temperatura sarà di +32,1°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 14,2km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +29,7°C. Alle 21:00 si registrerà una brezza da Nord – Nord Ovest a 12,9km/h. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Avola, si prevede una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate estive.

