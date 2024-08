Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta indicano un fine settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le variazioni di temperatura e la presenza di nubi sparse e piogge leggere, soprattutto nel pomeriggio di Sabato. Nonostante ciò, Sabato e Domenica offriranno condizioni climatiche gradevoli per svolgere attività all’aperto.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Barletta, cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 11,5km/h. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,5°C, con una percezione di +33,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 4,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 36% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole. Le temperature massime saranno di +33,7°C, con una percezione di +34°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,3km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà al 36% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno, con una leggera copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,1°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6,6km/h, con raffiche fino a 11,4km/h. L’umidità salirà al 50% e la pressione atmosferica a 1006hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato a Barletta, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà a 12,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 20,8km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità massima di 11,9km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 44% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 71%. Le temperature massime saranno di +32,1°C, con una percezione di +33,6°C. Il vento aumenterà, arrivando a 16,5km/h da Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 46% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa all’88%. Le temperature si attesteranno intorno ai +31,2°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 10km/h, con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità salirà al 44% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica a Barletta, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà a 9,6km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 13,7km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C, con una percezione di +31,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità massima di 13,2km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità massima di 18,5km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà al 53% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno, con una leggera copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,4km/h, con raffiche fino a 13,4km/h. L’umidità salirà al 65% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Barletta, si prevede un weekend caratterizzato da temperature elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di nubi sparse e piogge leggere, in particolare nel corso del Sabato pomeriggio. Sia Sabato che Domenica offriranno comunque condizioni climatiche gradevoli per godersi le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.