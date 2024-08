Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Castel San Pietro Terme si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. La mattina si presenterà con poche nuvole, ma nel corso della giornata il cielo si coprirà progressivamente, portando a una situazione di cielo coperto nel pomeriggio e nella sera.

Le previsioni meteo per la giornata di Sabato 31 Agosto prevedono una temperatura massima di +35°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +33,7°C. La temperatura tenderà a diminuire nel corso della giornata, attestandosi intorno ai +24,8°C nelle ore serali.

Per quanto riguarda la ventilazione, si prevede una brezza leggera proveniente da diverse direzioni, con intensità variabile tra i 3,1km/h e i 16,2km/h. Le raffiche di vento saranno generalmente assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50% durante la giornata.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà aumentando nel corso della giornata, passando da poche nuvole al mattino a cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

In conclusione, Sabato 31 Agosto a Castel San Pietro Terme si prospetta una giornata con un graduale aumento della nuvolosità e delle temperature, senza precipitazioni significative in vista. È consigliabile monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo e adottare le precauzioni necessarie per fronteggiare il caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +24.4° Assenti 4 SSO max 5.1 Libeccio 46 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 3.2 OSO max 3.5 Libeccio 50 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.3° perc. +25.1° Assenti 3.1 SO max 3.2 Libeccio 46 % 1017 hPa 9 poche nuvole +31.6° perc. +30.7° Assenti 5.8 ENE max 6.6 Grecale 33 % 1017 hPa 12 nubi sparse +34.4° perc. +33.3° Assenti 10 NE max 10.2 Grecale 27 % 1016 hPa 15 cielo coperto +34.7° perc. +33.3° Assenti 9.8 ENE max 9.4 Grecale 24 % 1014 hPa 18 cielo coperto +27.5° perc. +27.3° Assenti 10.4 SE max 16.2 Scirocco 40 % 1015 hPa 21 cielo coperto +25.1° perc. +24.8° Assenti 7.2 SSO max 7.4 Libeccio 46 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:47

