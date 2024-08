Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Domenica 25 Agosto a Cervia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con un’umidità del circa 60% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con un aumento delle temperature che raggiungeranno i +30°C intorno alle 10:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 15km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con la presenza di nubi sparse. Le temperature massime si manterranno intorno ai +31°C con un lieve aumento dell’umidità al 47%. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a una velocità di 12km/h.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Cervia indicano una giornata con un’alternanza di cielo sereno e nubi sparse, temperature gradevoli e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche, soprattutto nel corso della giornata, per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 8.9 OSO max 10.8 Libeccio 60 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 10.2 ONO max 12.2 Maestrale 58 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° Assenti 10.5 O max 13.9 Ponente 55 % 1014 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +29° Assenti 12.8 ONO max 16.6 Maestrale 46 % 1014 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +31.9° Assenti 11.8 N max 12 Tramontana 46 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +32.4° Assenti 16.1 NE max 15.1 Grecale 52 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +29.4° Assenti 7.3 ESE max 8.5 Scirocco 66 % 1012 hPa 21 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.7 SSE max 2.9 Scirocco 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:54

