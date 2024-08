Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Correggio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con possibili piogge leggere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà molto elevata durante le prime ore del giorno, con un leggero miglioramento nel corso della giornata.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà intorno al 76% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i 30°C verso le ore centrali. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 19% e l’umidità si attesterà intorno al 51%.

Nel pomeriggio, è prevista l’arrivo di piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 17km/h provenienti da Nord Ovest. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata, le condizioni meteo tenderanno a migliorare leggermente, con nubi sparse e temperature intorno ai 25°C. La probabilità di piogge sarà del 17%, con umidità attorno al 68%.

In conclusione, Venerdì 16 Agosto a Correggio si prevede una giornata con cielo coperto e possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33°C, mentre le minime saranno di circa 22°C. Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Correggio potrebbero mantenersi instabili, con possibili precipitazioni e temperature che si manterranno elevate. Bisognerà monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° prob. 30 % 5.4 O max 6 Ponente 76 % 1015 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.9° Assenti 6.3 ONO max 7.3 Maestrale 79 % 1015 hPa 6 cielo coperto +23.7° perc. +24.2° prob. 15 % 8 ONO max 12.2 Maestrale 76 % 1015 hPa 9 cielo coperto +29.3° perc. +30.2° prob. 19 % 5.4 NO max 5.8 Maestrale 51 % 1016 hPa 12 cielo coperto +33° perc. +33.6° prob. 11 % 9.8 NO max 8.8 Maestrale 39 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +30.4° perc. +31.3° 0.11 mm 11 NO max 17 Maestrale 48 % 1012 hPa 18 nubi sparse +26.7° perc. +28° prob. 33 % 17.2 SE max 27.7 Scirocco 64 % 1013 hPa 21 nubi sparse +25.3° perc. +25.7° prob. 17 % 7.5 SSO max 10.1 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:16

