Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cortona per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci sarà la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +20°C, con una percezione di freddo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità che potrà raggiungere i 12,5km/h. L’umidità sarà intorno al 58% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole saranno ancora presenti ma con una diminuzione della probabilità di pioggia. La temperatura massima prevista sarà di circa +28°C con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44%.

In serata, è prevista una nuova fase di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che tenderà a aumentare. Le temperature si abbasseranno, con valori intorno ai +18°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est, con una velocità intorno ai 6km/h. L’umidità salirà al 87% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In conclusione, per i prossimi giorni a Cortona si prevedono condizioni meteo variabili, con possibili piogge alternate a schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° prob. 24 % 4.3 NE max 4.1 Grecale 91 % 1007 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 27 % 4.7 NE max 4.4 Grecale 94 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.18 mm 6 NE max 9.4 Grecale 76 % 1008 hPa 10 nubi sparse +25.7° perc. +25.7° prob. 70 % 11.6 NE max 14.8 Grecale 50 % 1009 hPa 13 nubi sparse +28° perc. +27.8° prob. 22 % 13.3 NE max 13.1 Grecale 41 % 1008 hPa 16 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° prob. 55 % 19.9 NE max 25.8 Grecale 57 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.4 mm 6 NE max 6 Grecale 87 % 1011 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +17.2° prob. 38 % 4.9 ENE max 4.9 Grecale 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.