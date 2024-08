Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona indicano nubi sparse durante la notte di Venerdì con temperature intorno ai +21°C. Il Sabato si prevede un cielo sereno con temperature fino a +32,5°C nel pomeriggio. La sera potrebbe esserci una leggera pioggia. La notte successiva si avrà un cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai +22°C. La Domenica si prospetta con poche nuvole e temperature fino a +32,8°C nel pomeriggio. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Nord Ovest. In generale, il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni stabili e temperature elevate, ottimo per attività all’aperto.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Cremona, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera sensazione termica di +21,7°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 10,7km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una percezione di calore di +30,8°C. Il vento sarà debole, con una velocità intorno a 1,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 53%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno i +32,5°C con una sensazione termica di +33,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 43%.

Sera

In serata è prevista una leggera pioggia con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno sui +25,5°C con una percezione di calore di +25,9°C. Il vento soffierà a 8,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.4mm e l’umidità salirà al 69%.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Cremona, si prevedono pochi nuvoloso con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera sensazione termica di +22,5°C. Il vento soffierà a 3,3km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una percezione di calore di +30,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno a 3,9km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 56%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno i +33°C con una sensazione termica di +33,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 7,1km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 40%.

Sera

In serata è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si attesteranno sui +26°C con una percezione di calore di +26°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 63%.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Cremona, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C, con una leggera sensazione termica di +22,8°C. Il vento soffierà a 10,3km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 13,6km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C, con una percezione di calore di +30,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità intorno a 12km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 45%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature raggiungeranno i +32,8°C con una sensazione termica di +32,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità intorno ai 10,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 35%.

Sera

In serata è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno sui +25,9°C con una percezione di calore di +26,1°C. Il vento soffierà a 7,3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 59%.

In conclusione, il fine settimana a Cremona si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature piuttosto elevate, ideali per godersi le attività all’aperto. Consulta sempre le previsioni aggiornate per pianificare al meglio le tue giornate.

